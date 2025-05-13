Псковский музей опубликовал программу «Ночи музеев» в своих филиалах

12:51, 13 мая 2025, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал программу «Ночи музеев» в своих филиалах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В Музее истории города Печоры гостей ждут концерт ансамбля «Вереск», театральная постановка детского православного движения «Вестники» по произведению А. Т. Твардовского «Василий Теркин», мастер-класс по росписи на деревянном спиле, экскурсия по экспозициям музея. Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше организует выставку предметов, полученных в дар; выступление учащихся Плюсской школы искусств; концерт ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева. В Любенске в этот день пройдет обзорная экскурсия по усадьбе.

В Музее-усадьбе М. П. Мусоргского для участников акции подготовили рассказ-воспоминание о жизни во время оккупации Жижицкой волости, концерт классической музыки «Без солнца», а также экскурсию при свечах «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».

В Музее-усадьбе С. В. Ковалевской участников также ждет насыщенная программа: открытие с участием образцового детского коллектива «Театр детской песни «Летний дождь», мини-экскурсии по выставкам музея, интерактивные площадки («Ученые: родственники и друзья С. В. Ковалевской», «Решение задач в детской и классной комнатах Сони», «Сувенир на память»), просмотр фильмов о С. В. Ковалевской в видеозале музея.

Какую программу подготовили для псковичей, можно узнать здесь.