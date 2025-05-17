Михаил Ведерников подчеркнул уникальность спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!»

09:22, 17 мая 2025, ПАИ

Уникальность спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ему до сих пор поступает огромное количество положительных отзывов о спектакле-реконструкции, интерактивное действие которого развернулось 9 мая в центре Пскова.

«Проект на самом деле уникален: более 200 музыкантов, актёров театра и кино на целый день погрузили жителей и гостей нашего города в атмосферу прошлого века», - сказал глава региона.

Кроме того, ретро-автомобиль и военная техника, советские плакаты, просмотр фильмов военной поры, концерты, оформленные локации, житейские уличные зарисовки, музыка – каждый смог увидеть, услышать и прочувствовать, как жили псковичи в послевоенные годы, добавил губернатор.

Напомним, посмотреть, как проходил спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», можно в нашем фоторепортаже.