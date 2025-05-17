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Культура

Девочка из Бежаниц стала лауреатом национальной премии в области культуры и искусства

Воспитанница творческого объединения «Поэтическая строка» бежаницкого Центра развития детей и юношества Александра Королевская стала лауреатом второй степени VII Российской национальной премии в области культуры и искусства «Время талантов». Об этом пишет газета «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь»

Королевская удостоилась награды в номинации «Художественное слово» в возрастной группе 9-12 лет.

Руководитель бежаницкой артистки – Наталья Акунец.

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