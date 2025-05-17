Девочка из Бежаниц стала лауреатом национальной премии в области культуры и искусства

18:46, 17 мая 2025, ПАИ

Воспитанница творческого объединения «Поэтическая строка» бежаницкого Центра развития детей и юношества Александра Королевская стала лауреатом второй степени VII Российской национальной премии в области культуры и искусства «Время талантов». Об этом пишет газета «Сельская новь».

Королевская удостоилась награды в номинации «Художественное слово» в возрастной группе 9-12 лет.

Руководитель бежаницкой артистки – Наталья Акунец.