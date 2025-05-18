Выставка в честь 100-летия Петра Оссовского открылась в Пскове

13:07, 18 мая 2025, ПАИ

В Международный день музеев в картинной галерее Псковского музея-заповедника открылась выставка в честь 100-летия Петра Оссовского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Я достаточно сложно относилась к суровому стилю, к такой сосредоточенной жёсткости, но когда собралась эта выставка, я для себя открыла совершенно другого Оссовского, я такого Оссовского не представляла», – призналась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на открытии экспозиции.

Пётр Оссовский стал одним из родоначальников сурового стиля – течения, появившегося в отечественном искусстве в начале 1960-х годов.

На выставке можно увидеть 37 произведений художника, созданных в разное время и отражающих разные грани его таланта.

Особое место в творчестве Оссовского заняли жители Талабских островов, которым художник посвятил цикл картин «На земле древнего Пскова». В цикл входит множество пейзажей, в которых главным является природа этого края. Замысел «На земле древнего Пскова» возник из размышлений о Псковской земле – порубежной части России.

Уже сегодня псковичи могут увидеть живописные произведения. Посещение всех экспозиций музея в честь Дня музеев сегодня беспплатное.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников посоветовал псковичам посетить выставку памяти художника Оссовского, которая открывается сегодня ещё и в Изборском музее.