Пауэрлифтер из Пскова участвует в программе «Герои земли Псковской»

10:34, 19 мая 2025, ПАИ

Участник спецоперации Анатолий Девушкин прошёл экспертное собеседование как участник программы «Герои земли Псковской». В будущем благодаря этому пскович намерен устроиться на работу в региональный комитет по спорту. Об этом он рассказал корреспондентам «Первого Псковского».

На собеседовании, в частности, спрашивали об опыте руководителя. «Руководящий опыт у меня в армии был, я был заместителем командира взвода, имел в подчинении человек 15», – рассказал Анатолий Девушкин.

На СВО Анатолий служил снайпером, получил ранение и потерял чёткое зрение: «Даже с частичной потерей зрения я несколько раз подавал рапорт командиру части, чтобы меня отправили на СВО, ну хотя бы в тыл, потому что надо защищать Родину. Кто, если не мы?»

К новой реальности мужчине помог адаптироваться пауэрлифтинг и вера в себя. «Спустя четыре месяца я стал чемпионом города, теперь впереди чемпионат России. В планах также – дойти до финала программы «Герои земли Псковской», устроиться на госслужбу – в комитет по спорту, чтобы помогать ветеранам СВО, которые получили увечья, не знают, чем заниматься. Находить для них залы, спортивную экипировку, тренеров, чтобы человек не пропадал», – отметил Анатолий Девушкин.

Ранее сообщалось, что с 1 мая начался этап экспертных собеседований для участников региональной программы «Герои земли Псковской». Собеседования проводят представители правительства Псковской области и сертифицированные эксперты, в том числе с применением методики ВШГУ Президентской академии РАНХиГС.

Этот этап продлится до 31 мая включительно. В нём примут участие более 50 человек, которые прошли тестирование, первоначальный этап регистрации и оценки анкет.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе «Герои земли Псковской». 22 апреля стартовал второй модуль этапа тестирования участников региональной кадровой программы.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.