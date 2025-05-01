Этап экспертных собеседований стартовал для участников программы «Герои земли Псковской»

10:30, 01 мая 2025, ПАИ

Этап экспертных собеседований стартовал для участников региональной программы «Герои земли Псковской», сообщила директор корпоративной академии областного правительства Ирина Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Собеседования будут проводить представители правительства Псковской области и сертифицированные эксперты, в том числе с применением методики ВШГУ президентской академии РАНХиГС», - рассказала она.

Этап проводится с 1 по 31 мая. В нем примут участие более пятидесяти человек, которые прошли тестирование и первоначальный этап регистрации, оценки анкет и этап тестирования.

«Для действующих военнослужащих установлены особые сроки в проведении этапов, которые будут обговариваться индивидуально, потому что они зачисляются не на обучение действующих военнослужащих. Действующие военнослужащие только после завершения военной службы смогут быть приглашены на программу обучения, соответственно, они зачисляются в резерв, поэтому и сроки индивидуальные», - подчеркнула Ирина Иванова.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе «Герои земли Псковской». 22 апреля стартовал второй модуль этапа тестирования участников региональной кадровой программы.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.