Псковичи выиграли медали этапа Детской лиги по фехтованию в Бресте
Псковичи выиграли медали пятого этапа Детской лиги по фехтованию, который прошёл в Бресте 16 мая, сообщает в группе «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
Маргарита Соловьёва заняла первое место среди девочек 2012-2013 годов рождения. По результатам всех пяти этапов псковичка заняла третье место. Её наградили специальным призом.
Кроме того, в рамках пятого этапа серебро выиграл пскович Матвей Попов среди мальчиков 2014-2015 годов рождения.
Тренируют спортсменов Татьяна Николаева и Роман Степанов.
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