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Спорт

Псковичи выиграли медали этапа Детской лиги по фехтованию в Бресте

Псковичи выиграли медали пятого этапа Детской лиги по фехтованию, который прошёл в Бресте 16 мая, сообщает в группе «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи выиграли медали этапа «Детской лиги» по фехтованию в Бресте
    Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи выиграли медали этапа «Детской лиги» по фехтованию в Бресте
    Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи выиграли медали этапа «Детской лиги» по фехтованию в Бресте
    Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи выиграли медали этапа «Детской лиги» по фехтованию в Бресте
    Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи выиграли медали этапа «Детской лиги» по фехтованию в Бресте
    Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Маргарита Соловьёва заняла первое место среди девочек 2012-2013 годов рождения. По результатам всех пяти этапов псковичка заняла третье место. Её наградили специальным призом.

Кроме того, в рамках пятого этапа серебро выиграл пскович Матвей Попов среди мальчиков 2014-2015 годов рождения.

Тренируют спортсменов Татьяна Николаева и Роман Степанов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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