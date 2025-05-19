Псковичи выиграли медали этапа Детской лиги по фехтованию в Бресте

17:14, 19 мая 2025, ПАИ

Псковичи выиграли медали пятого этапа Детской лиги по фехтованию, который прошёл в Бресте 16 мая, сообщает в группе «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Фехтование Псков» в соцсети «ВКонтакте»









Маргарита Соловьёва заняла первое место среди девочек 2012-2013 годов рождения. По результатам всех пяти этапов псковичка заняла третье место. Её наградили специальным призом.

Кроме того, в рамках пятого этапа серебро выиграл пскович Матвей Попов среди мальчиков 2014-2015 годов рождения.

Тренируют спортсменов Татьяна Николаева и Роман Степанов.

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