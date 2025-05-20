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Культура

Министерство Картонии откроют в рамках Дней пушкинской поэзии в Михайловском

Пушкинское Министерство Картонии вновь заработает на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 5 по 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции региона.

Сотрудники министерства тщательно воссоздадут атмосферу и дух кухни Арины Родионовны. В специально изготовленном для этого события ритуальном котле они постараются приготовить одно из главных блюд пира - кристаллизованную творческую энергию. «Чтобы добавить в блюдо как можно больше ингредиентов, вместе с участниками-зрителями под предводительством Гигантов Мысли в рамках ритуала мы организуем и проведем Мыслительную процессию», - рассказали организаторы.

Фестиваль объединит поэзию, музыку, театр и интерактивные площадки. Вход на основные события свободный.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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