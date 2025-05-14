«Суета будет просто безумная»: больше 20 уличных театров приедут на Пушкинский праздник в Михайловское

11:41, 14 мая 2025, ПАИ

7 июня в 11:00 праздник в честь Дней пушкинской поэзии и русской культуры начнётся на поляне в музее-заповеднике «Михайловское». В этом году организаторы намерены сделать упор на уличные театры, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 мая заместитель генерального директора, директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

На праздник приедут больше 20 уличных театров. «Суета будет просто безумная», – отметила Татьяна Мартынова, добавив, что какие-то спектакли будут сюрпризами для зрителей, «не всё будет указано в афише».

Но уже сейчас известно, что для зрителей подготовлено как минимум восемь премьер, ключевой темой которых станет пир. Среди постановок – цирковое шоу «Онегин. Версия», музыкальное шоу с диджеями от театра «Умные люди» – «Баловство стишками», гастроперфоманс «Картонии», спектакль в формате ТВ-шоу, музыкальная программа «Маскарад имени Пушкина», спектакль для малышей от «Первого театра» и клоунское варьете «Пушкин винегрет».

Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.