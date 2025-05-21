На фестивале «Интермузей-2025» покажут несколько мультфильмов о Пушкинском заповеднике

15:37, 21 мая 2025, ПАИ

Сегодня, 21 мая, в первый день работы международного фестиваля «Интермузей-2025», Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» покажет гостям и участникам самого представительного российского музейного форума несколько мультипликационных фильмов. Как рассказали в заповеднике, это работы студентов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, выполненные в рамках совместного с музеем проекта «Пушкин глазами молодых».

Мультипликационные миниатюры «Домовому», «Вновь я посетил», «П. А. Осиповой», созданные под впечатлением поездки будущих художников-аниматоров и компьютерных графиков в Пушкинский заповедник, представят гостям и участникам фестиваля в парке «Музеон» на сцене Nova, уточнили в «Михайловском».

В музее также сообщили, что в работе нынешнего фестиваля принимает участие делегация музея-заповедника «Михайловское» во главе с его директором Георгием Василевичем, уточнили в музее.

«Интермузей-2025» – традиционный многолетний проект, который даёт возможность музейным работникам, учёным, художникам, предпринимателям обмениваться опытом, обсуждать наиболее острые и актуальные проблемы сохранения и развития культурного наследия. Тема фестиваля этого года «Музей – лаборатория наследия».