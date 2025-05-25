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Общество

Показ мод проходит на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

Показ псковских брендов одежды «Этномода» проходит на гастрофестивале «Моя еда» в Парке Строителей в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Всего свои коллекции представят 17 модельеров и мастеров Псковской области.

В частности, среди участников – представители бренда Solo a lei, которые шьют одежду преимущественно изо льна, а также дизайнер из Невеля и заслуженный художник РФ Ирина Немцева, дизайнер и создатель детского конкурса красоты «Созвездие» Елена Горячева.

Кроме того, можно примерить наряды дизайнеров в шоуруме.

Полная программа опубликована здесь.

Отметим, мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.

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