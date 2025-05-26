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Культура

Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли в Псковском музее-заповеднике

Команда телеканала СТС побывала в Псковском кремле и палатах у Сокольей башни в минувшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Напомним, что Псков, его достопримечательности и заведения будут основным фокусом одного из выпусков тревел-шоу «100 мест, где поесть». Ведущий – шеф-повар Александр Белькович.

  • Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли в Псковском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли в Псковском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли в Псковском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли в Псковском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе шоу Александр Белькович исследовал достопримечательности Пскова и его гастрономическую культуру. Ведущие также посетили Псковский кремль и в том числе ознакомились с ассортиментом магазина местного бренда «Столбушино», расположенного на территории Крома.

Основное внимание в шоу уделяется доступности путешествий по России. Новый сезон, в котором будет представлен Псков, выйдет осенью 2025 года.

Ранее сообщалось, что съёмки программы «100 мест, где поесть» прошли на фестивале «Моя еда», который состоялся в парке Строителей в Пскове 25 мая в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.

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