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Общество

Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли на фестивале «Моя еда» в Пскове

Съемки программы «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем прошли на фестивале «Моя еда» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа выходит на телеканале СТС. Ведущий – известный шеф-повар Александр Белькович.

Напомним, фестиваль «Моя еда» прошел в парке Строителей в Пскове вчера, 25 мая. На площадке развернулись большая ярмарка с фермерскими продуктами, зона мастер-классов по приготовлению блюд. Также для гостей прошла открытая кухня с шеф-поварами, модный показ этнической моды и выступления артистов. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

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