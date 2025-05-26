Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли на фестивале «Моя еда» в Пскове

09:03, 26 мая 2025, ПАИ

Съемки программы «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем прошли на фестивале «Моя еда» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа выходит на телеканале СТС. Ведущий – известный шеф-повар Александр Белькович.

Напомним, фестиваль «Моя еда» прошел в парке Строителей в Пскове вчера, 25 мая. На площадке развернулись большая ярмарка с фермерскими продуктами, зона мастер-классов по приготовлению блюд. Также для гостей прошла открытая кухня с шеф-поварами, модный показ этнической моды и выступления артистов. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.