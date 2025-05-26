Бригады энергетиков третьи сутки устраняют последствия непогоды в Себежском районе

18:49, 26 мая 2025, ПАИ

Мощный грозовой фронт нанёс урон населённым пунктам Себежского района 24 мая. Пострадали дорожная инфраструктура и сети электроснабжения, сообщил глава Себежского района Леонид Курсенков.

Более ста населённых пунктов осталось без электричества, более 50 километров сплошных завалов на автомобильных дорогах регионального и местного значения, сообщил глава района.

«В течение суток дорожными бригадами совместно с местными жителями произведена расчистка дорог. Бригады энергетиков третьи сутки, несмотря на неблагоприятные погодные условия, восстанавливают сети. Благодарю жителей за помощь, оказанную в ликвидации последствий стихии, и за понимание в сложившейся ситуации», – сказал Леонид Курсенков.

Последствия будут ликвидированы в оперативном порядке, но, к сожалению, на это потребуются время и силы.