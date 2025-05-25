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Общество

Последствия непогоды оперативно устраняют в Себежском районе

Последствия непогоды оперативно устраняют в Себежском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Фото Юлии Михайловой

Над расчисткой дорог от заваленных деревьев работают сотрудники дорожных служб, энергетики и добровольцы из местного населения. Также прибыли на помощь и уже приступили к работе группы из соседних районов.

«Вся необходимая информация о повреждениях и завалах у нас есть, она постоянно уточняется и направляется тем, кому необходима», – отметили в администрации.

Сотрудники администраций всех поселений на рабочих местах и выполняют свою работу.

«Мы делаем всё, чтобы максимально быстро вернуть в наши дома электричество и восстановить движение на дорогах», – подчеркнули в администрации.

Как пишет газета «Призыв», в ЕДДС Себежа поступило более 500 звонков о ситуации в районе. Сообщить о проблемах с завалами, с электричеством, с водой можно в ЕДДС или по телефону 112.

Ранее сообщалось, что деревья завалили дороги после сильного ветра в Себежском районе. Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности.

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