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Общество

Деревья завалили дороги после сильного ветра в Себежском районе

Деревья, поваленные сильным ветром, перекрыли проезд по дорогам Себежского района, сообщает газета «Призыв».

  • Дорога Ольховец-Бояриново
    Фото: Юлия Михайлова
  • Дорога Ольховец-Бояриново
    Фото: Юлия Михайлова
  • Дорога Ольховец-Бояриново
    Фото: Юлия Михайлова
  • Дорога Ольховец-Бояриново
    Фото: Юлия Михайлова

«Вот такая красота лежит на дороге Ольховец – Бояриново в Себежском районе. Вот такой ураганчик прошёл!» – написала Юлия Михайлова.

Местная жительница Ольга Быстрова добавила, что затруднен проезд по дороге от деревни Князево до деревни Мостище.

  • Дорога от деревни Князево до Мостище
    Фото: Ольга Быстрова
  • Дорога от деревни Князево до Мостище
    Фото: Ольга Быстрова
  • Дорога от деревни Князево до Мостище
    Фото: Ольга Быстрова

Ранее сообщалось, что энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности.

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Деревья завалили дороги после сильного ветра в Себежском районе
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