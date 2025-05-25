Деревья завалили дороги после сильного ветра в Себежском районе

11:38, 25 мая 2025, ПАИ

Деревья, поваленные сильным ветром, перекрыли проезд по дорогам Себежского района, сообщает газета «Призыв».



Фото: Юлия Михайлова



Фото: Юлия Михайлова



Фото: Юлия Михайлова



Фото: Юлия Михайлова







«Вот такая красота лежит на дороге Ольховец – Бояриново в Себежском районе. Вот такой ураганчик прошёл!» – написала Юлия Михайлова.

Местная жительница Ольга Быстрова добавила, что затруднен проезд по дороге от деревни Князево до деревни Мостище.



Фото: Ольга Быстрова



Фото: Ольга Быстрова



Фото: Ольга Быстрова





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