Деревья завалили дороги после сильного ветра в Себежском районе
Деревья, поваленные сильным ветром, перекрыли проезд по дорогам Себежского района, сообщает газета «Призыв».
«Вот такая красота лежит на дороге Ольховец – Бояриново в Себежском районе. Вот такой ураганчик прошёл!» – написала Юлия Михайлова.
Местная жительница Ольга Быстрова добавила, что затруднен проезд по дороге от деревни Князево до деревни Мостище.
Ранее сообщалось, что энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности.
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