На Запсковье увеличивают диаметр канализации

15:25, 27 мая 2025, ПАИ

Переустройство канализации с увеличением диаметра делают на Запсковье, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

Он отметил, что поступает много обращений по поводу работы канализации на Запсковье.

«Это больной наш вопрос. Подрядчик приступил к работам, там тоже [как и на Завеличье, на пересечении улиц Западной и Крестки. – ПАИ] переустройство канализации с увеличением диаметра. Действующая уже не справляется с теми объёмами, которые на неё возложены. Это ещё связано с её возрастом, износ высокий. Поэтому аварийные ситуации приводят к неприятным запахам. Надеемся, что в ближайшее время устраним и сделаем», – сказал Борис Елкин и уточнил, что этот объект реализуется в рамках национального проекта.

Напомним, что в конце января на пересечении улиц Западной и Крестки произошла протечка канализации. Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды из аварийного коллектора на перекрестке улиц попадали в реку Великую. Этот факт обнаружила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ситуация с ремонтом коллектора находилась на контроле областных и городских властей. Перед специалистами стояла непростая задача, ведь коллектор имел диаметр более одного метра и находился на большой глубине. Городские власти оказали поддержку: все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры, приобрели и доставили на место, ранее отмечал глава города Борис Елкин.