Михаил Ведерников держит под личным контролем ситуацию с коммунальными сетями на улице Западной в Пскове

21:11, 06 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на обращения горожан по поводу ситуации с коммунальными сетями на улице Западной. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

В январе в канализационном коллекторе произошёл провал грунта, вызвавший сильное повреждение сооружения: его внутренняя бетонная поверхность разрушилась, обнажилась арматура, частично обрушились своды изношенных железобетонных труб, объяснил глава региона.

Бригады горводоканала сразу же приступили к устранению аварии, начали перекачку стоков в приёмный колодец в Крестках. В ходе ремонтных работ стало ясно, что замены требует участок сетей протяжённостью около 90 метров.

«Бригады трудятся безостановочно в разных погодных условиях. Основная часть работ по замене труб должна быть выполнена к 7 марта, после этого дискомфорт, связанный с аварийной ситуацией, заметно снизится. Полностью завершить ремонт специалисты обещают к 31 марта», – рассказал Михаил Ведерников.

Комплексные работы по реконструкции коллектора запланированы на 2025–2028 годы.

«Держу ситуацию под личным контролем», – заключил губернатор.

Ранее сообщалось о начале ремонта коллектора. «Перед специалистами стоит непростая задача, ведь коллектор имеет диаметр более одного метра и находится на большой глубине. По прогнозам, ремонт займёт несколько недель. Все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры для них, уже приобретены и доставлены на место», – отмечал глава города Борис Елкин.