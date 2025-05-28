122 пятёрки и три года упорного труда: история успеха Ксении Наматбековой

17:21, 28 мая 2025, ПАИ

Среди школьников младшего звена победительницей последнего, третьего триместра стала ученица 4-го «Б» класса островской школы № 3 Ксения Наматбекова, которая заработала за эту весну 122 пятёрки.

К долгожданной победе она шла три года и за это время приняла участие в конкурсе девять раз. Хороший результат девочка показала и в прошлом году, набрав 152 пятёрки, но занять лидирующую позицию ей тогда не удалось. Неожиданную новость о победе в этом году четвероклассница встретила с большой радостью и воодушевлением.

Прилежной учёбой и тягой к знаниям Ксения Наматбекова славится уже давно. Учебная программа отличнице даётся без проблем, но больше всего её увлекает математика. На уроках Ксения проявляет активность. Не ждёт, когда учитель вызовет к доске, и сама тянет руку. К каждому занятию она с усердием готовится дома под присмотром родителей.

Принять участие в конкурсе четверокласснице посоветовала мама. Несмотря на первые неудачи, девочка от своей цели не отказалась, проявила характер и добилась успеха.

Проявляет активность школьница и дома: она – главная мамина помощница, которая с удовольствием поиграет с младшей сестрёнкой, приготовит завтрак и поможет родителям с уборкой. Не сидит без дела девочка и в свободное время. Среди увлечений у четвероклассницы – творчество, литература и спорт. Вот уже четыре года Ксения занимается танцами, посещая школьный хореографический кружок «Юность», где вместе с другими ребятами разучивает танцевальные номера в русском народном стиле и принимает участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях.

Посещает Ксения занятия и по рисованию, обучаясь азам этого мастерства в художественном кружке Дома детского творчества. Искусство для неё – источник радости и вдохновения.

Много времени четвероклассница уделяет и литературе, регулярно посещая детский абонемент Островской центральной районной библиотеки. Так, большое впечатление у девочки оставили произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» и Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», которые ещё раз напомнили девочке о важности честности, стойкости и смелости.

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходила в 12-й раз. В ней приняли участие 255 школьников Пскова и области. Вместе ребята заработали 35 310 пятёрок. Впереди у победителей акции встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.