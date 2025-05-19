Названы победители третьего триместра акции «Губернаторский дневник» среди школьников Псковской области

13:30, 19 мая 2025, ПАИ

12-я акция «Губернаторский дневник» подходит к завершению, мы определили победителей в третьем, последнем, триместре этого учебного года.

Среди школьников 2–4-х классов победительницей стала четвероклассница Ксения Наматбекова из островской школы № 3. Она заработала за третий триместр 122 пятёрки.

В группе 5–7-х классов лучший результат оказался у Ксении Воробьёвой из Пыталовского муниципального округа. Девочка учится в седьмом классе Белорусской средней школы – в филиале Гавровской школы, в её бланке 105 отличных оценок.

Десятиклассница Алёна Фадеева из Красногородской средней школы стала лидером среди учащихся 8–11-х классов. Она за весенние месяцы получила 103 пятёрки.

30 ребят из районов Псковской области поделились с нами своими успехами и прислали бланки с пятёрками за весенние месяцы. В общей сложности ребята заработали около 2 500 пятёрок.

Впереди их ждёт встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Чтобы быть в курсе предстоящих событий, следите за новостями акции в социальных сетях в «ВКонтакте».

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.