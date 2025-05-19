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Общество

Названы победители третьего триместра акции «Губернаторский дневник» среди школьников Пскова

Школьники Пскова ждали окончания учебного года, чтобы поделиться своими успехами за весь учебный год и прислать бланки акции «Губернаторский дневник» с пятёрками в редакцию. Псковичей выделили в отдельную категорию, чтобы они не конкурировали со школьниками из других районов области.

Фото: ПАИ

По результатам учёбы в этом году победителями стали три школьника в разных возрастных группах.

В группе 2–4-х классов больше всего пятёрок получила второклассница Алина Толстая. Она учится в социально-экономическом лицее № 21. В её дневнике оказались 532 отличные оценки.

Среди ребят 5–7-х классов лучшей стала шестиклассница Ника Огинская из многопрофильного лицея № 4. Она заработала 441 пятёрку.

В группе старшеклассников победу одержала также ученица многопрофильного лицея № 4, восьмиклассница Алина Иванова. Она за год получила 405 пятёрок.

Бланки с отличными оценками прислали 32 псковских школьника, в общей сложности они заработали 9 463 пятёрки.

Впереди у ребят не только каникулы, а и долгожданная встреча за чашкой чая с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Чтобы быть в курсе предстоящих событий, следите за новостями акции в социальных сетях в «ВКонтакте».

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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