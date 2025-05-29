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Общество

Правительство России выделит Псковской области около 340 млн рублей на реконструкцию котельной

Правительство России выделит Псковской области более 337 млн рублей на реконструкцию котельной № 9. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Правительства России.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Выделенные средства пойдут на завершение первого этапа реконструкции и начальные мероприятия второго этапа.

Котельная № 9 – это самый крупный источник теплоснабжения в регионе, который обеспечивает теплом более 76 тысяч человек и более 50 социально значимых объектов Пскова. Котельная была введена в эксплуатацию в 1975 году, с тех пор замена оборудования не проводилась.

«Важно, чтобы предусмотренное финансирование поступило в полном объёме и в срок, равно как и сделанная работа отвечала всем требованиям к качеству и долговечности», – отметил Михаил Мишустин.

Субсидии будут направлены в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее на реализацию первой очереди реконструкции котельной из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос реализации проекта на особом контроле.

О масштабной модернизации котельной, обогревающей половину Пскова, рассказал также глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь».

Напомним также, что проект реконструкции котельной был год назад представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации.

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