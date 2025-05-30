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Общество

В России ввели штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии

В России вступили в силу штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, сообщает агентство «Прайм».

Поправки вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор с потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии.

Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение составляет от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

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