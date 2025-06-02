ЕГЭ по русскому языку в Псковской области прошёл без нарушений

17:15, 02 июня 2025, ПАИ

30 мая 2500 выпускников 11-х классов в Псковской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен является обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании. Для этого ЕГЭ организовано 34 пункта проведения ЕГЭ в школах и два пункта на дому. Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации не зафиксировано, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ осуществляли специалисты комитета по образованию Псковской области, общественные наблюдатели регионального ситуационного центра и представители родительской общественности.

Безопасность выпускников обеспечивали сотрудники УМВД по Псковской области, в каждом пункте проведения экзаменов присутствовали медицинские работники.

Минимальный порог по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, а для подачи документов на обучение по программам высшего образования — 40 баллов.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по русскому языку — дата не позднее 17 июня.

ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме, добавили в комитете.

В Псковской области более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ по выбору. Как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, можно прочитать здесь. Также опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.