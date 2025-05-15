ЕГЭ в цифрах: что изменилось в предпочтениях псковских выпускников за пять лет

16:59, 15 мая 2025, ПАИ

Как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, рассказали ПАИ в центре оценки качества образования Псковской области.

По статистике, профильную математику в 2020 году сдавали 1 264 человека, в 2024-м количество уменьшилось до 940 учащихся. Примерно на том же уровне показатели остались в 2025 году – сдавать математику по профилю решили 1 056 человек.

Тенденция к незначительному снижению сдачи предмета по выбору прослеживается и с физикой. Если в 2020 году этот предмет сдавали 632 человека, то уже в 2024 году этот показатель сократился до 372 человек. В 2025 году этот предмет выбрали 450 школьников. Аналогичная ситуация и с ЕГЭ по химии: 370 человек в 2020 году против 306 в 2025-м. Годом ранее этот предмет выбрали 286 выпускников.

Обществознание в 2025 году решили сдавать 1 212 школьников, тогда как в 2020 году – 1 424 человека.

В ситуации со сдачей информатики и ИКТ наблюдается положительная динамика. Этот предмет в 2020 году в качестве дополнительного выбрали всего 154 человека, а к 2025 году количество желающих его сдать выросло более чем вдвое – до 354 человек.

Географию в разные годы выбирает примерно одинаковое количество одиннадцатиклассников. Самые высокие показатели наблюдались в 2021 и в 2025 годах – 85 и 70 учащихся соответственно.

Примерно на одном уровне держатся литература, биология и история. По этим предметам разрыв в показателях от года к году варьируется в пределах от десяти до ста человек.

Английский язык в этом году выбрали 213 человек, в то время как в 2020 году этот предмет сдавали 302 человека. Количество людей, которые сдают ЕГЭ по немецкому языку, уменьшилась с 21 до 10 – в 2024 году этот предмет сдавал всего один человек. Французский язык также является нечастым выбором для сдачи: в 2021 и 2023 годах его сдавали три человека, а последние два года – два и один соответственно.

Кроме того, последние годы выпускники выбирают в качестве предмета для сдачи экзамена китайский язык. Количество пока незначительное – один-два человека.

Всего сдать единый государственный экзамен в 2025 году предстоит 2 538 будущим выпускникам.

Ранее был опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России.