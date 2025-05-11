Опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России

23:25, 11 мая 2025, ПАИ

Опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России. В какие даты одиннадцатиклассники будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору, пишет РИА Новости.

Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году запланированы на последнюю неделю мая и начало июня. Так, в пятницу, 23 мая, выпускники этого года напишут историю, литературу и химию, во вторник, 27 мая, – математику базового и профильного уровней. В пятницу, 30 мая, учащимся 11-х классов предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку.

В понедельник, 2 июня, состоятся экзамены по обществознанию и физике, 5 июня – ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике запланированы на 10 и 11 июня.

Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приёмной кампании в вузах): 3-го или 4-го числа.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ установлен на 4 сентября (русский язык) и 8 сентября (математика базового уровня).