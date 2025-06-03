​Участники отряда «Дружина» на катерах будут следить за порядком на псковских водоёмах

08:20, 03 июня 2025, ПАИ

​Участники отряда «Дружина» на катерах будут следить за порядком на псковских водоёмах. Об этом на рабочей встрече с фракциями Псковского областного Собрания сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы купили два катера «Дружине», отработали, каким образом они будут следить за соблюдением правил пользования водными средствами», - уточнил глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал о решении, которое принято относительно гидроциклов. «У нас в пределах города на гидроциклах ездить нельзя. Все видели, что возле пляжей вытворяли не всегда трезвые владельцы гидроциклов. Поэтому мы их приравняли к маломерным судам: можно выехать в Тёплое или Псковское озеро выехать и кататься там. Но в пределах города нужно соблюдать скоростной режим, не приближаться к местам купания людей», - пояснил губернатор.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.