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Общество

​Участники отряда «Дружина» на катерах будут следить за порядком на псковских водоёмах

​Участники отряда «Дружина» на катерах будут следить за порядком на псковских водоёмах. Об этом на рабочей встрече с фракциями Псковского областного Собрания сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы купили два катера «Дружине», отработали, каким образом они будут следить за соблюдением правил пользования водными средствами», - уточнил глава региона.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Михаил Ведерников также рассказал о решении, которое принято относительно гидроциклов. «У нас в пределах города на гидроциклах ездить нельзя. Все видели, что возле пляжей вытворяли не всегда трезвые владельцы гидроциклов. Поэтому мы их приравняли к маломерным судам: можно выехать в Тёплое или Псковское озеро выехать и кататься там. Но в пределах города нужно соблюдать скоростной режим, не приближаться к местам купания людей», - пояснил губернатор.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.

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