Опочанка стала финалисткой конкурса «Родники. Дети» в Казани

14:53, 03 июня 2025, ПАИ

Опочанка Дарья Романова вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Родники. Дети» в Казани, пишет газета «Красный маяк».

В День защиты детей на сцене нового театра Камала в Казани развернулась битва талантов. 29 юных артистов из 22 регионов России исполняли народные, патриотические и современные композиции. Всего на конкурс прислали две тысячи заявок.

Дарья Романова с песней «Ахой» заняла второе место в номинации «Лучшая детская песня».

«Родники. Дети» – открытая площадка для творческих и одарённых детей. Это возможность для юных вокалистов и композиторов продемонстрировать всему миру своё мастерство. В конкурсе участвуют дети в возрасте от 7 до 17 лет, а также композиторы всех возрастов. Идеологом песенного конкурса выступает Олег Газманов, он же является художественным руководителем проекта.

Финалистов конкурса пригласили от Росмолодёжи на свой новый проект «Российская школьная весна», который пройдёт в апреле следующего года в Ставрополе.