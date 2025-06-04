Фронтальная волна испортит погоду на Русской равнине

08:35, 04 июня 2025, ПАИ

Температурный режим на Русской равнине сегодня будет контрастным из-за вторжения ненастного вихря, рассказали в метеоцентре «Фобос».

«В средних и северных широтах Европейской России поля фронтальной облачности ограничат приток солнечного тепла, поэтому день окажется сравнительно прохладным: в Центре и на Северо-Западе столбики термометров не поднимутся выше +19…+24 градусов. А вот на юге локальные ливни и грозы не помешают в полуденные часы воздуху прогреться до +27…+32 градусов», – отметили синоптики.

Напомним, что сегодня, 4 июня, в Псковской области днём ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Посмотреть, какую погоду прогнозируют в регионе в первый летний месяц, можно здесь.