Сирены звучат в Псковской области

08:01, 04 июня 2025, ПАИ

Проверка готовности региональной системы оповещения населения проходит в Псковской области сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В 8:00 и 8:10 (региональный уровень) и 8:20 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании передадут речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 состоится проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

Отметим, что проверка готовности системы оповещения населения проводится регулярно. Она позволяет оценить состояние системы оповещения к своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.