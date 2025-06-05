«Не отказываться от мечты»: победители акции «Губернаторский дневник» поделились впечатлениями от её финала

17:25, 05 июня 2025, ПАИ

Победители акции «Губернаторский дневник» поделились своими впечатлениями о встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

К победе в конкурсе ученица школы № 3 в Острове Ксения Наматбекова шла три года, успев за это время принять участие в «Губернаторском дневнике» девять раз. А когда узнала, что победила, очень обрадовалась, потому что пообщаться лично с губернатором девочка мечтала давно. На встречу Ксения отправилась вместе со своей семьей — мамой, папой и младшей сестрой Машей.

«Нам понравилось всё! Даже сложно что-то выделить, ведь ещё до встречи с губернатором для победителей акции и их родителей была организована целая развлекательно-познавательная программа, в которую вошли и увлекательные мастер-классы, и экскурсии по зданию правительства Псковской области, и многое другое. Мы находимся под большим впечатлением! Зашкаливают эмоции после встречи с Михаилом Юрьевичем и у Ксюши! Всю обратную дорогу домой она рассказывала нам о своих впечатлениях. А после каникул расскажет об этом волнительном моменте своим друзьям», - отметила мама Ксении.

От Красногородского округа на встречу в Псков приехали сёстры Алёна (10 класс) и Анна (5 класс) Фадеевы. «Для наших детей организовали экскурсии, в том числе по зданию правительства Псковской области. Они поднялись на башню со старинными часами, где пообщались с хранителем, - рассказала мама девочек Наталья. - Организаторы мероприятия — большие молодцы, так хорошо всё было подготовлено, на высшем уровне. Впечатлений осталось море! Всё это запомнится надолго».

Десятиклассница Алёна отметила, что губернатор запомнится ей как очень внимательный человек: «Когда мы шли, он заметил, что у меня развязался шнурок. Попросил, чтобы я его завязала, а сам в это время ждал меня и держал в руках мой дневник. Он очень внимательно относился к просьбам детей, кто его о чём-то просил. Когда я рассказала, что хочу стать психологом, оказалось, что он тоже хотел стать психологом, но родители ему сказали, что это несерьёзно. А мне он посоветовал не отказываться от своей мечты».

Анна тоже осталась довольна встречей: «Мне всё понравилось: и общение, и экскурсии. Нам подарили много сувениров, целый рюкзак подарков от губернатора. Ещё был очень вкусный ужин. И нам показывали, как работают на радио и телевидении, очень интересно рассказывал Никита Черкашин. Это был очень насыщенный день. Я его запомню навсегда!»

Ученица 7 класса Белорусской средней школы Пыталовского муниципального округа Ксения Воробьева рассказала, что на встречу к губернатору тоже ездила с мамой. По её словам, на встрече «было интересно и волнительно». «Когда началось мероприятие, у меня в голове была одна фраза: «Я увижусь с губернатором? Что?» Но Михаил Юрьевич оказался простым в общении, он внимательно слушал наши вопросы, отвечал. Мне вот особенно запомнилось его восхищение Псково-Печерским монастырём», - поделилась школьница.

«Ещё мы рассказывали об увлечениях и учёбе. Я, например, в будущем хочу стать врачом. Михаил Юрьевич рассказал про возможности для медиков. Я очень благодарна ему за слова поддержки и возможность съездить на экскурсию в медицинский корпус ПсковГУ», - отметила Ксения.

Кроме того, Ксении запомнилась экскурсия по зданию ПАИ и по правительству Псковской области. «После чаепития нас забрали в одно из исторических и самых удивительных мест правительства - часовую башню. Часовщик рассказал интересную историю часов», - добавила отличница.

«Я никогда не забуду эту встречу с Михаилом Юрьевичем. Спасибо большое организаторам за такой конкурс и возможность встретиться с губернатором нашей Псковской области!» - поблагодарила Ксения.

Мама Ксении Татьяна Воробьёва рассказала, что победа дочери в акции оказалась неожиданностью. «В ежедневной суете я просто позабыла о завершении конкурса. И вот результат! Наша поездка к губернатору Псковской области: море впечатлений и восторга как у Ксении, так и у меня. И гордость за любимую дочь, которая показывает отличные результаты», - заметила Татьяна Воробьёва.

По её словам, всё было «организовано на высочайшем уровне». «Наше мероприятие началось с посещения ПАИ, мы побывали в телестудии Первого Псковского, в радиостудии. Познакомились с корреспондентами, и Ксения смогла записать социальную рекламу по правилам дорожного движения, которая будет звучать в радиоэфире. В правительстве Псковской области детей пригласили на экскурсию по зданию, а нас, родителей - на чаепитие. Большое впечатление оставил актовый зал: большой, просторный, светлый, с большим экраном. После экскурсии у детей появилась возможность немного побыть депутатами. Они голосовали на оборудованных местах, было очень интересно видеть их мнения», - добавила мама отличницы.

«Конечно, самым важным моментом была встреча детей с губернатором. Родители смотрели видеовстречу в прямом эфире. Это было очень тёплое общение за чаем. Затем Михаил Юрьевич приветствовал и родителей, на память мы сделали общее фото. Для меня это мероприятие - память на все времена. Всё продумано до мелочей, интересные экскурсии, общение, знакомства. Приятно было получить благодарственное письмо и красивые цветы. Замечательные фотографии и видео. Да, ещё дети получили памятные подарки от губернатора и подпись с пожеланиями в дневнике! Всем организаторам огромное спасибо!» - поблагодарила Татьяна Воробьева.

Победитель акции «Губернаторский дневник» Максим Польянович из Куньи признался, что с нетерпением ждал встречи с губернатором. «А вообще вчера много всего произошло. Нас сначала принимали в Псковском агентстве информации. Потом мы узнали о том, как работает радио и телевидение, сфотографировались на рабочих местах радиоведущих и даже записали небольшие сообщения для радио по безопасности дорожного движения. Теперь нужно не пропустить передачу и узнать свой голос!» - поделился Максим.

«В правительстве тоже было круто! С губернатором мы встречались без родителей, можно было задавать вопросы и рассказывать о себе. Мне всё понравилось! Было классно!» - с восторгом заключил Максим.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области. За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Ранее победители «Губернаторского дневника» уже делились своими впечатлениями о встрече с губернатором. Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.