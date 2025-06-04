Началась встреча Михаила Ведерникова с победителями «Губернаторского дневника»
Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник» проходит в правительстве региона сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
В числе участников встречи – 13 школьников из разных районов региона, которые в этом учебном году набрали наибольшее количество пятёрок по всем предметам. На встрече также присутствует председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
Встреча проходит в неформальной обстановке. Ребята расскажут о своих достижениях, зададут вопросы губернатору и получат автографы в своих дневниках.
Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.
За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.
Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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