Началась встреча Михаила Ведерникова с победителями «Губернаторского дневника»

16:48, 04 июня 2025, ПАИ

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник» проходит в правительстве региона сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В числе участников встречи – 13 школьников из разных районов региона, которые в этом учебном году набрали наибольшее количество пятёрок по всем предметам. На встрече также присутствует председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Встреча проходит в неформальной обстановке. Ребята расскажут о своих достижениях, зададут вопросы губернатору и получат автографы в своих дневниках.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.