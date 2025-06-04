Победители акции «Губернаторский дневник» рассказали Михаилу Ведерникову о своих хобби и мечтах

17:50, 04 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с победителями акции «Губернаторский дневник». Мероприятие состоялось в завершение экскурсии для школьников, показавших лучшие результаты в учёбе, передаёт корреспондент ПАИ.

В первую очередь глава региона выразил благодарность родителям отличников. В ходе встречи школьники рассказали о своих хобби и мечтах, а также задали вопросы губернатору.

Одним из ярких моментов беседы стало обсуждение впечатлений от посещения Псково-Печерского монастыря. «Там удивительная атмосфера. Всё пропитано нашей православной верой, там служило и молилось большое количество известных людей», – отметил Михаил Ведерников.

Школьница Ксения Воробьёва поделилась личной историей: она мечтает стать кардиологом, так как у её отца были проблемы с сердцем. Девочка уже несколько лет стремится к своей цели. В ответ губернатор пообещал организовать для неё экскурсию в медицинский корпус ПсковГУ, отметив, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина в регионе модернизируется оборудование, а программа поддержки студентов-медиков развивается.

В ходе беседы также затронули тему искусства. Школьница Лия Сыропятова пригласила Михаила Ведерникова на юбилейный концерт балета, где она выступает.

«Если получится по графику, обязательно приду», – ответил губернатор.

Одна из школьниц рассказала, что хочет стать психологом.

«Тоже хотел стать психологом, но родители настояли, что нужно получить более серьёзное образование, по их мнению. Не бросай, это очень интересное занятие», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также поделился, что его любимым предметом в школе была литература.

«Хотелось всегда работать на интересной работе. Хотелось делать важные, интересные для людей вещи. Мне нравится моя работа. Она непростая, от многого приходится отказываться. Но я вижу результат, и мне нравится», – отметил губернатор.

В завершение встречи школьница Алина Толстая подарила главе региона картину, на которой изображена собака губернатора.

Ранее для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области и экскурсию в издательском доме «Медиацентр 60».

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.