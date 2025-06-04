Победители «Губернаторского дневника» поделились впечатлениями о встрече с губернатором
Победители акции «Губернаторский дневник» поделились своими впечатлениями о встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Ксения Воробьёва из посёлка Белорусского Пыталовского муниципального округа рассказала о своих эмоциях: «Запомнилась встреча с Михаилом Юрьевичем. Я ждала этого. И когда я только его увидела, первое, что у меня было, – это шок. Но потом радость. Я сама не верила своим глазам. Я ему рассказала, что хочу стать кардиологом уже с малых лет. Он пообещал мне поездку в одну из лабораторий ПсковГУ».
Мама Ксении поделилась, что очень гордится своей дочерью. В первый раз школьница принимала участие в «Губернаторском дневнике» в шестом классе. Не хватало двух-трёх пятёрок, но мама настояла на ещё одной попытке подать заявку – и в этот раз всё получилось.
«Это наше первое участие в таком мероприятии, и я очень надеюсь, что не последнее», – рассказала мама Алины Толстой.
Сама школьница отметила, что ей понравилось всё – от экскурсии до возможности посидеть на месте губернатора и даже подписать документы. «Было немного волнительно, но очень интересно», – заметила она.
«Мы переехали в Себеж из Германии три с половиной года назад и только недавно узнали об акции. Мы в восторге от масштаба и организации мероприятия. Дети счастливы, что получили такой уникальный опыт», – сказала мама Влады Дарины Бирюковой.
Сама девочка рассказала, что больше всего ей запомнилась экскурсия на башню с часами.
В целом участники акции отметили тёплую, дружескую атмосферу встречи, а также возможность ближе познакомиться с работой органов региональной власти.
Ранее псковский губернатор отметил важную роль родителей в успехе детей.
Напомним, акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области. За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.
Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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Победители «Губернаторского дневника» поделились впечатлениями о встрече с губернатором
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