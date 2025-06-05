Псковские профсоюзы намерены активно работать по созданию трёхсторонних комиссий в округах

17:16, 05 июня 2025, ПАИ

В муниципальных округах должна начаться работа по созданию трёхсторонних комиссий, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

Он сообщил, что имеется поддержка со стороны региональной власти в лице губернатора Михаила Ведерникова, однако не во всех муниципальных округах созданы координационные советы.

«Не все руководители муниципальных округов занимают чёткую позицию, – подчеркнул Игорь Иванов. – Надо говорить об эффективности руководителя в этом случае. Действенное предложение сделал на сегодняшней конференции заместитель председателя областного Собрания Армен Мнацаканян: на уровне Совета муниципальных образований проводить встречи с профсоюзами. Где профсоюз – там порядок, там всё нормально с охраной труда».

Добавим, в трёхстороннюю комиссию входят представители власти, работодатели и профсоюзы.