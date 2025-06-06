Сенатор Елена Афанасьева: Соотечественники не должны быть мнимыми

12:45, 06 июня 2025, ПАИ

Вопросы переселения соотечественников, которые сегодня обсуждают на форуме «Псковская область: место, где хочется жить», очень важны. К имеющимся проблемам внимательно относятся в Совете Федерации. Об этом заявила сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева в рамках панельной дискуссии «Содействие переселению соотечественников в новых условиях: проблемы и приоритеты. Перспективные инструменты эффективного взаимодействия с соотечественниками за рубежом», передаёт корреспондент ПАИ.

Прежде всего она отметила, что начиная с 1999 года, когда было принято определение «соотечественник», очень многое изменилось.

«Меняются реалии, меняется это понятие. Разные структуры и ведомства по-разному понимают и использует его в разных целях. Одни используют как широкое понятие, другие – как узкое. Сенатский корпус считает, что такое недопустимо, когда разные профильные ведомства трактуют его по-разному», – сказала Елена Афанасьева, заметив, что таким образом получается «правовая неопределённость».

По мнению сенатора, соотечественники не должны быть мнимыми, а быть носителями языка и культуры. Эту работу в Совете Федерации уже начали. «У нас есть понимание об имеющейся проблеме, и её нужно расшивать, решать, потому что не только знание русского языка позволяет человеку считать себя русским. Многие говорят на русском языке, но деструктивно относятся к социокультурным возможностям, формирующим наш русский мир», – сказала сенатор. При этом она добавила, что у России есть свои национальные интересы и «здесь живут граждане, которые хотят, чтобы их национальные интересы были защищены».

Сенатор обратилась к участникам форума высказать свои предложения по этому поводу.

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ей является Елена Полонская.

О том, как Псковская область реализует программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и почему так важно собрать всех под одной крышей, читайте в специальном материале ПАИ.