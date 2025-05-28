Собрать всех под одной крышей: Елена Полонская – о программе переселения соотечественников в Псковскую область

09:28, 28 мая 2025, ПАИ

О том, как Псковская область реализует программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и почему так важно собрать всех под одной крышей, рассказала уполномоченный при губернаторе региона по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская в беседе с корреспондентом ПАИ.

Жить и работать в стране

– Кто же всё-таки такие импатрианты?

– Импатриант – это не просто экспат, который временно приехал работать в нашу страну и после окончания контракта её покинет. Мы рассматриваем импатрианта прежде всего в качестве человека, который хочет здесь жить и работать. Перевезти сюда свою семью, закрепиться. Остаться здесь на долгое время. И в дальнейшем связать судьбу своей семьи с нашей Родиной, направив свои знания, энергию и опыт на благо нашей страны.

– Почему региону так важно создавать все условия для комфортного переселения соотечественников?

– Поскольку Псковская область как приграничный регион становится первой принимающей стороной на пути переселения иностранных граждан из стран Балтии и Северной Европы, возникает необходимость создания соответствующих условий, механизмов управления, направленных на комфортное переселение в Российскую Федерацию соотечественников и иностранных граждан, разделяющих российские моральные, духовные, культурные и традиционные ценности. Псковская область – это регион, который активно выстраивает институт социальной адаптации и приёма иностранных граждан.

Уникальный опыт

– В чём заключается уникальность системы сопровождения импатриантов в Псковской области?

– У нас выстраивается действительно уникальная система сопровождения, которая вошла в сборник лучших региональных практик Агентства стратегических инициатив. Отмечу, что только практики пяти регионов вошли в сборник и рекомендованы к внедрению в других регионах. Псковская область имеет уникальный опыт по переселению соотечественников из недружественных стран. И каждая из семей ставится на индивидуальное комплексное сопровождение.

И кроме того, Псковская область вошла в восьмёрку пилотных регионов по внедрению регионального стандарта по адаптации и работе с импатриантами в Российской Федерации. И это очень важно.

Сопровождение от А до Я

– Как проходит комплексное сопровождение семей граждан, которые решились переехать на Псковщину?

– Сопровождение семьи начинается с подготовительного этапа или информационно-консультационного за рубежом. Затем оказывается всесторонняя помощь в адаптации семьи на месте, начиная от помощи в оформлении документов, трудоустройстве до решения различных социальных вопросов. Уникальность практики в том, что мы начинаем работать с гражданами ещё за рубежом. Соотечественников мы также встречаем на границе и сопровождаем. Кроме того, организовываем онлайн-собеседования с работодателями. Соответственно, помогаем подавать все документы, в том числе на гражданство РФ.

На сегодняшний день у нас сложилась определённая практика по взаимодействию с соотечественниками по вопросам их переселения. Сопровождение является полностью индивидуальным и комплексным. Я лично встречаю соотечественников после прохождения пограничного и таможенного контроля. Прибывшему переселенцу оказывают всестороннюю помощь в адаптации семьи.

Возвращение домой

– Почему важно возвращение соотечественников из-за рубежа?

– Я думаю, что все мы понимаем, что только высокоразвитые страны могут себе позволить вернуть всех соотечественников домой, собрать их под одной крышей. На это задействуется очень большой ресурс. И наша страна сегодня находится в том состоянии, в той силе , когда она способна со всего мира собрать всех соотечественников, которые оказались за пределами границ современной России не только по своей воле . И сегодня максимальные усилия прикладываются для того, чтобы вернуть всех соотечественников домой.

И также важно под одной крышей под названием Великая Россия собрать всех тех, кто поддерживает культурные, духовные, традиционные ценности Российской Федерации, так как п ривлечение в Россию высококвалифицированных соотечественников, проживающих за рубежом, позволит усилить экономический и интеллектуальный потенциал страны.

– Планируется ли популяризировать эту программу и дальше, выйти на новый уровень?

– Мы планируем популяризировать нашу программу за пределами России, донести информацию о ней до иностранцев через социальные сети, медиаканалы и инфлюенсеров. Те, кто уже принял участие в программе, смогут рассказать о своём опыте, поделиться им. Так что наша задача в рамках этой программы – подготовить все необходимые инструменты и инфраструктуру для того, чтобы множество талантливых людей могли приехать в нашу страну.