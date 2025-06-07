LIX Всероссийский Пушкинский праздник продолжается в «Михайловском»

16:40, 07 июня 2025, ПАИ

На поляне в «Михайловском» продолжается праздник – Дни пушкинской поэзии и русской культуры. На сценах в Михайловском выступают театральные и музыкальные коллективы, писатели, импровизаторы, клоуны и мимы, демонстрирующие в своём творчестве классическое и оригинальное прочтение пушкинской поэзии и литературы, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры – это не только и не просто праздник, это пример того, насколько значимы русский язык, культура, насколько они важны и востребованы, независимо от возраста их носителей. Масштабное мероприятие – один из примеров образовательных проектов, с помощью которых Россия сохраняет и развивает русский и язык и культуру как внутри страны, так и за её пределами.

Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской област. Организаторы праздника – благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», ФГБУК «Росконцерт», комитет по культуре Псковской области, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Театрально-концертная дирекция Псковской области, администрация Пскова. Генеральный спонсор – Сбербанк.