В Псковской области торжественно открыли Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

14:03, 07 июня 2025, ПАИ

В Псковской области состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. В субботу, 7 июня, на поляне в Михайловском собрались тысячи гостей, чтобы отпраздновать 226-й день рождения русского поэта и писателя, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников Пушкинского праздника приветствовала его Первый Заместитель Вера Емельянова. Она зачитала приветственный адрес Главы региона. В нем Михаил Ведерников назвал Александра Пушкина душой русской литературы, символом нашей культуры и языка.

«На протяжении многих лет здесь, на Псковской земле, в начале июня собираются тысячи людей со всей России. Их привлекает сюда любовь к творчеству великого поэта красота и очарование Пушкиногорья. Ведь даже спустя более двух веков его произведения остаются близки и понятны и продолжают звучать по всему миру. Сегодня Пушкин снова с нами. Он продолжает жить в каждом сердце, которое отзывается на строки его стихов и ставших уже крылатыми выражений. Здесь, в Пушкиногорье, произведения поэта звучат по-особенному. Выражаю искреннюю благодарность участникам и всем гостям, которые нашли время и возможность приехать на наш праздник пушкинской поэзии и русской культуры», — значится в приветствии губернатора.

Отдельное внимание в сообщении глава региона уделил участникам Всероссийского проекта «Школьная классика»: «Уверен, что ребята порадуют нас своими яркими постановками и своим особенным взглядом на творчество великого поэта».

В этот день в память об Александре Пушкине на его могиле в Святогорском Свято-Успенском монастыре прошла лития. Ее провел Митрополит Псковский и Порховский Матфей. На службе присутствовали официальные лица Псковской области, Пушкиногородского муниципального округа, представители культурного и творческого сообщества, священнослужители и другие ценили творчества Пушкина.

По окончании богослужения участники мероприятия возложили цветы к могиле поэта и его семьи. После по традиции прозвучали стихи Пушкина. Гости исполняли их на разных языках, что в очередной раз доказывает мировое признание гения поэта.

Отметим, сегодня центральный день Пушкинского праздника. На сценах в Михайловском выступают театральные и музыкальные коллективы, писатели, импровизаторы, клоуны и мимы, несущие в своем творчестве классическо и оригинальное прочтение пушкинской поэзии и литературы.

Напомним, 7 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах развернутся главные события праздника, здесь будет задействовано более 20 творческих коллективов. В программе спектакль «Ниоткуда с любовью...» при участии звёзд отечественного кинематографа Ирины Пеговой, Алексея Кравченко и Сергея Шнырёва, «Министерство Картонии», московский оркестр «Пакава Ить», всероссийский проект «Школьная классика», уличный театр «Огненные люди», «Великанцы» и другие. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Псковской област. Организаторы праздника – Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», ФГБУК «Росконцерт», Комитет по культуре Псковской области, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Театрально-концертная дирекция Псковской области, администрация Пскова. Генеральный спонсор – Сбербанк.