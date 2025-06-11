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Политика

ЦИК России согласовала использование ДЭГ на выборах в Псковской области

Центральная избирательная комиссия РФ согласовала использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всех выборах в Псковской области в единый день голосования 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Изображение: ЦИК РФ

Всего ЦИК России согласовала проведение ДЭГ на федеральной платформе на выборах ЕДГ-2025 в 23 регионах страны.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Отметим, что во вторник, 10 июня, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В эфире он рассказал о предстоящих выборах в регионе. Видео программы можно посмотреть здесь.

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