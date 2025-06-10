Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление». Главное
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 10 июня.
Главное из эфира:
- в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов;
- на выборах в сентябре 2025 года планируется открытие 253 избирательных участков для голосования в муниципальных выборах;
- муниципальные выборы 2025 года в Псковской области планируется провести в течение трёх дней с использованием как традиционного голосования, так и дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- заявка на использование ДЭГ на муниципальных выборах была направлена в ЦИК в прошлом году, получено предварительное одобрение, решение может быть принято на заседании ЦИК уже 11 июня;
- вызовы избирательной системы сформулировали в мозговом штурме участники III Форума ТИК: одной из основных проблем избирательной системы является кадровая – нехватка специалистов, особенно в участковых избирательных комиссиях, из-за оттока молодёжи из районов, низкая активность молодёжи в электоральных процессах – около 70 % молодых людей знают о выборах, но не знают кандидатов и партии, поэтому не идут голосовать. Также существует «презумпция виновности избирательных комиссий», когда после выборов проигравшие партии и кандидаты обвиняют в своём проигрыше избирательные комиссии, а не признают собственные ошибки;
- областная избирательная комиссия предложила проект «Паспорт кандидата», в рамках которого будет собрана и размещена в интернете информация о кандидате: биография, сколько раз баллотировался, от каких партий, что обещал – для более информированного выбора избирателей;
- информирование избирателей проводится за две недели до выборов членами избирательных комиссий, что даёт прирост количества голосующих на 2–3 %. Предстоящие выборы не станут исключением;
- внесены изменения в избирательное законодательство, которые уменьшают влияние анонимных жалобщиков: теперь жалобы на выборах можно подавать только через «Госуслуги» с идентификацией;
- законодательно закреплена обязательная фото- и видеофиксация партийных мероприятий и конференций членами избирательных комиссий и Минюста;
- разрабатывается возможность дистанционного открытия избирательных счетов кандидатами через личный кабинет для упрощения процедуры;
- выдача повторного бюллетеня на избирательном участке теперь будет происходить только с решения избирательной комиссии, чтобы предотвратить злоупотребления;
- серьёзным вызовом для избирательной системы является использование искусственного интеллекта в агитационной работе, что пока законодательно не урегулировано и может привести к распространению дезинформации о кандидатах.
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