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Политика

Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление». Главное

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 10 июня.

Главное из эфира:

  • в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов;
  • на выборах в сентябре 2025 года планируется открытие 253 избирательных участков для голосования в муниципальных выборах;
  • муниципальные выборы 2025 года в Псковской области планируется провести в течение трёх дней с использованием как традиционного голосования, так и дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • заявка на использование ДЭГ на муниципальных выборах была направлена в ЦИК в прошлом году, получено предварительное одобрение, решение может быть принято на заседании ЦИК уже 11 июня;
  • вызовы избирательной системы сформулировали в мозговом штурме участники III Форума ТИК: одной из основных проблем избирательной системы является кадровая – нехватка специалистов, особенно в участковых избирательных комиссиях, из-за оттока молодёжи из районов, низкая активность молодёжи в электоральных процессах – около 70 % молодых людей знают о выборах, но не знают кандидатов и партии, поэтому не идут голосовать. Также существует «презумпция виновности избирательных комиссий», когда после выборов проигравшие партии и кандидаты обвиняют в своём проигрыше избирательные комиссии, а не признают собственные ошибки;
  • областная избирательная комиссия предложила проект «Паспорт кандидата», в рамках которого будет собрана и размещена в интернете информация о кандидате: биография, сколько раз баллотировался, от каких партий, что обещал – для более информированного выбора избирателей;
  • информирование избирателей проводится за две недели до выборов членами избирательных комиссий, что даёт прирост количества голосующих на 2–3 %. Предстоящие выборы не станут исключением;
  • внесены изменения в избирательное законодательство, которые уменьшают влияние анонимных жалобщиков: теперь жалобы на выборах можно подавать только через «Госуслуги» с идентификацией;
  • законодательно закреплена обязательная фото- и видеофиксация партийных мероприятий и конференций членами избирательных комиссий и Минюста;
  • разрабатывается возможность дистанционного открытия избирательных счетов кандидатами через личный кабинет для упрощения процедуры;
  • выдача повторного бюллетеня на избирательном участке теперь будет происходить только с решения избирательной комиссии, чтобы предотвратить злоупотребления;
  • серьёзным вызовом для избирательной системы является использование искусственного интеллекта в агитационной работе, что пока законодательно не урегулировано и может привести к распространению дезинформации о кандидатах.
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