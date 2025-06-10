Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление». Главное

19:34, 10 июня 2025, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 10 июня.

Главное из эфира: