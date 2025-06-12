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День России отмечают по всей стране

12 июня отмечается важный государственный праздник – День России. До 2002 года он именовался Днём принятия декларации о государственном суверенитете России.

Фото: ПАИ

Этот документ 12 июня 1990 года принял первый съезд народных депутатов РСФСР. Декларация провозглашала главенство Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своём суверенитете, поэтому документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия) – в 1991 году.

Именно 12 июня, помимо «независимости», Россия обрела и первого президента: в этот день, но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже его стали называть Днём независимости, а затем Днём России.

К празднованию Дня России в этом году в Псковской области приурочено около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий.

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