К празднованию Дня России в Псковской области приурочены сотни мероприятий

20:48, 11 июня 2025, ПАИ

Около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий пройдёт в Псковской области в рамках празднования Дня России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Одним из самых зрелищных 12 июня станет фестиваль классической музыки под открытым небом «На страже мира. Луки на Ловати». В этом году он пройдёт в южной столице региона. Насладиться выступлением Губернаторского симфонического оркестра Псковской области великолучане и гости города смогут на территории крепости. Совместно с солистами ведущих театров страны оркестр представит зрителям программу произведений выдающихся русских композиторов, рассказывающих о силе духа, мужестве и подвиге русского народа в разные периоды его великой истории.

Украшением праздника станет и общий зрелищный старт аэростатов в рамках Международной встречи воздухоплавателей.

В Пскове в этот день состоится большой праздничный концерт. Площадкой для выступления городских творческих коллективов станет Зелёный театр. День России также объединит жителей домов на улице Юбилейной в рамках праздника двора «Добрые соседи – лучшие друзья». В Доме молодёжи будет организована интерактивная игра «Путешествуем по России».

На улицах города пройдёт массовый автопробег. Участники мероприятия проедут на машинах, украшенных флагами страны. Старт заезда запланирован в 13:00 на горе Соколихе.

Хорошее настроение жителям города подарят волонтёры: вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они будут вручать прохожим ленточки-триколоры, чехлы в цветах российского флага для автомобильных зеркал и праздничные открытки.

По случаю праздника в Пскове также появится Молодёжная аллея.

Большое количество концертов, выставок, просветительских и творческих встреч, викторин и акций запланировано и в муниципальных округах Псковской области.

Отдельные программы празднования Дня России подготовили в музеях и библиотеках региона, а также в летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, к празднику в предстоящие выходные приурочен целый ряд спортивных мероприятий. Так, на территории города Пскова, Печорского и Палкинского муниципальных округов с 13 по 15 июня пройдут всероссийские соревнования на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова – Кубок Псковской области и первенство города Пскова.

День России – главный праздник в честь российской государственности, который символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство и гордость за свою страну.