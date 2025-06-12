Реконструкторы-участники фестиваля «Исаборг» уже разбили лагерь в Изборской крепости

14:06, 12 июня 2025, ПАИ

Реконструкторы-участники фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» уже разбили лагерь в Изборской крепости, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Исаборг» пройдёт в Изборске с 12 по 15 июня. Подробную программу для всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.

Организаторы просят обратить внимание, что для зрителей фестиваль будет открыт 14 июня. В этот день публика увидит состязания лучников, показательные сражения и поединки, состоится также мастер-класс по средневековым танцам.

Какие ещё развлечения подготовлены для псковичей и туристов в Изборском музее-заповеднике в праздничные выходные, можно найти в этой новости.