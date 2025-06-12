Провести День России в Изборске предлагают псковичам и туристам

10:34, 12 июня 2025, ПАИ

​Провести День России в Изборске предлагают псковичам и туристам. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповденика, с 12 по 15 июня в Изборской крепости проходит фестиваль исторической реконструкции культуры Древней Руси «Исаборг», 14 июня – открытый день для зрителей. Все праздничные дни в Изборской крепости будет открыта для посетителей интерактивная площадка «Живая история». Ниже публикуем подробную программу игровых, познавательных и культурных событий.

12 июня

11:00–13:00 – «Путями Александра Невского»: баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск». В основе квеста исторические карты походов великого русского полководца, святого благоверного князя Александра Невского.

11:00–16:00 – «Богатырские игры»: русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.

12:00–14:00 – «БОйкая изБОрская наБОйка»: творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.

14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

13 июня

12:00 – открытие на восточном прясле Изборской крепости выставки «Первый государственный человек и устроитель России», посвящённой 420-летию со дня рождения славного сына Псковской земли Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (1605–1680).

Интерактивная площадка «Живая история» в Изборской крепости

11:00–13:00 – «Путями Александра Невского»: баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».

11:00–16:00 – «Богатырские игры»: русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.

12:00–14:00 – «БОйкая изБОрская наБОйка»: творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.

14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

14 июня

11:00–13:00 – «Путями Александра Невского»: баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».

11:00–17:00 – «Богатырские игры»: русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.

11:00–17:00 – «Средневековая кухня»: интерактивная детская площадка, на которой можно узнать, что было на столе изборян в старину, что такое заеда и затируха и когда на русском столе появились щи.

12:00–14:00 – «БОйкая изБОрская наБОйка»: творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.

14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

15 июня

11:00–13:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

14:00–16:00 – «Чудесное путешествие»: игра-путешествие из Корсуни, священного для России места, истока православной веры, в Изборск – место зарождения российской государственности и паломничества к православным святыням.

Ранее сообщалось, что 13 и 14 июня порядок прохода в Изборскую крепость изменится.