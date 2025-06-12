Провести День России в Изборске предлагают псковичам и туристам
Провести День России в Изборске предлагают псковичам и туристам. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповденика, с 12 по 15 июня в Изборской крепости проходит фестиваль исторической реконструкции культуры Древней Руси «Исаборг», 14 июня – открытый день для зрителей. Все праздничные дни в Изборской крепости будет открыта для посетителей интерактивная площадка «Живая история». Ниже публикуем подробную программу игровых, познавательных и культурных событий.
12 июня
11:00–13:00 – «Путями Александра Невского»: баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск». В основе квеста исторические карты походов великого русского полководца, святого благоверного князя Александра Невского.
11:00–16:00 – «Богатырские игры»: русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.
12:00–14:00 – «БОйкая изБОрская наБОйка»: творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.
14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.
13 июня
12:00 – открытие на восточном прясле Изборской крепости выставки «Первый государственный человек и устроитель России», посвящённой 420-летию со дня рождения славного сына Псковской земли Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (1605–1680).
Интерактивная площадка «Живая история» в Изборской крепости
11:00–13:00 – «Путями Александра Невского»: баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».
11:00–16:00 – «Богатырские игры»: русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.
12:00–14:00 – «БОйкая изБОрская наБОйка»: творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.
14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.
14 июня
11:00–13:00 – «Путями Александра Невского»: баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».
11:00–17:00 – «Богатырские игры»: русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.
11:00–17:00 – «Средневековая кухня»: интерактивная детская площадка, на которой можно узнать, что было на столе изборян в старину, что такое заеда и затируха и когда на русском столе появились щи.
12:00–14:00 – «БОйкая изБОрская наБОйка»: творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.
14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.
15 июня
11:00–13:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»: игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.
14:00–16:00 – «Чудесное путешествие»: игра-путешествие из Корсуни, священного для России места, истока православной веры, в Изборск – место зарождения российской государственности и паломничества к православным святыням.
Ранее сообщалось, что 13 и 14 июня порядок прохода в Изборскую крепость изменится.
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