Тюменская студия исторического танца из Тюмени приедет на «Исаборг» в Изборск

10:36, 27 мая 2025, ПАИ

Реконструкторы из студии исторического танца «Гельвеция» в Тюмени проедут почти 3000 км, чтобы познакомить зрителей и участников фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске со средневековыми танцами. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Под стенами древней крепости в Изборске зрители смогут не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, поучаствовать в мастер-классах и закупиться на ярмарке, но и познакомиться со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей древней Руси. Шатры, одежда, оружие, предметы быта, посуда, еда – всё будет воссоздано с историческим тщанием и вниманием к деталям.

В июне в Изборск съедутся представители лучших клубов страны, объединяющих историков, археологов и реконструкторов.

«С радостью отправляемся в это удивительное путешествие и приглашаем вас, дорогие друзья, присоединиться к нам! Будет много интересного – и, конечно, насыщенная танцевальная программа», - пообещали участники студии «Гельвеция».

Подробная программа фестиваля «Исаборг» опубликована здесь.