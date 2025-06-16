Здоровый образ жизни в каждую семью: о проекте «Спортивный Псков» рассказала эксперт

23:46, 16 июня 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки для жителей Пскова всё лето будут проходить в рамках проекта «Спортивный Псков», который стартовал 14 июня. Подробнее о проекте рассказала президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области» Олеся Мамедова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

По словам гостьи эфира, в Пскове будут работать три спортивные локации, где каждую субботу горожане смогут приобщаться к спорту под руководством опытных тренеров.

Среди площадок – парк Пограничников и Финский парк в Пскове. Занятия, организованные Федерацией пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области, будут проходить на площадке на улице Никольской в Пскове.

«Локацию, которую нам доверил комитет по спорту Псковской области, находится на стадионе на Никольской. Мы рады, что нам досталась именно эта точка, потому что (опять же из опыта, который мы получили в прошедшую субботу) к нам пришли не только взрослые 40−50+, но и молодые мамы, которые с нами тренировались, а дети рядом играли в футбол, занимались на площадке, тоже приобщались к спортивному образу жизни», – отметила Олеся Мамедова.

Тренировки продолжительностью 40−50 минут будут начинаться каждую субботу в 10:00.

«Хочется, чтобы спорт был для наших граждан максимально доступным. Здоровый образ жизни – в каждую семью!» – подчеркнула гостья эфира.