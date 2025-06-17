Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин вручил медали «50 лет совместной жизни» 17 псковским семейным парам

Глава Пскова Борис Елкин вручил медали «50 лет совместной жизни» 17 псковским семейным парам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • Семьи-юбиляры
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Семьи-юбиляры
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Семьи-юбиляры
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Семьи-юбиляры
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Семьи-юбиляры
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Их истории – это наилучший учебник семейной жизни. Учебник, в котором главный урок: любовь – это не просто чувство, а осознанное решение. Решение прощать, понимать, поддерживать. День за днём. Год за годом. Дорогие юбиляры! Спасибо вам за ваш пример. Пусть ваши сердца и дальше согревают друг друга, а в доме всегда звучит смех детей и внуков», – пожелал Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2025

Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025» представили программу «Хранители памяти»
17 июня 2025

Улицы Пскова подтопило из-за сильного ливня
17 июня 2025

Сильные дожди прогнозируются в Псковской области в ближайшие два часа
17 июня 2025

Доступность медикаментов в ФАПе в Великолукском районе проверил Евгений Панфёров
17 июня 2025

Иван Мельник поделился со слушателями «Школы фермера» опытом создания яблоневых садов
17 июня 2025

Борис Елкин вручил медали «50 лет совместной жизни» 17 псковским семейным парам
17 июня 2025

Кино и жизнь. Показ советских фильмов на парклете «Эфир» в центре Пскова
17 июня 2025

В Псковской области подвели итоги регэтапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...