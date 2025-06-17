Борис Елкин вручил медали «50 лет совместной жизни» 17 псковским семейным парам

17:30, 17 июня 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вручил медали «50 лет совместной жизни» 17 псковским семейным парам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина









«Их истории – это наилучший учебник семейной жизни. Учебник, в котором главный урок: любовь – это не просто чувство, а осознанное решение. Решение прощать, понимать, поддерживать. День за днём. Год за годом. Дорогие юбиляры! Спасибо вам за ваш пример. Пусть ваши сердца и дальше согревают друг друга, а в доме всегда звучит смех детей и внуков», – пожелал Борис Елкин.