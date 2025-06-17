Иван Мельник поделился со слушателями «Школы фермера» опытом создания яблоневых садов

17:43, 17 июня 2025, ПАИ

Выездное практическое занятие в одном из крупнейших на Северо-Западе плодопитомнике Ивана Мельника состоялось в Себежском районе для слушателей «Школы фермера». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ









Иван Мельник поделился своим опытом создания суперинтенсивных садов европейского формата и плодопитомника, рассказал о способах выращивания овощей закрытого грунта.

«В технологии выращивания яблок есть свои сложности и подводные камни, о которых знают только опытные садоводы, – отметил Иван Мельник. – В этом году впервые попробовал искусственное оплодотворение яблонь по новому методу, опыт получился вполне успешным».

Фермер также рассказал коллегам, что готовит посадочный материал для создания нового суперинтенсивного сада площадью 50 гектаров. Помимо этого, на средства «Семейного гранта» завершено строительство хранилища плодовой продукции, осталось завершить установку оборудования и подключить электричество.

«Для меня было открытием, что в Псковской области есть подобные масштабные сады и профессиональные садоводы, имеющие уникальный и ценный опыт, которым они готовы делиться. Это вдохновляет, и по итогам поездки у меня и моих коллег по «Школе фермера» появились новые идеи, которые мы готовы воплощать», – поделился впечатлениями участник «Школы фермера» и руководитель питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров.

«Школу фермера» в Псковской области организовали Россельхозбанк и комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области, занятия проходят на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.