Организацию отдыха в летних лагерях Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 июня.
Главное из эфира:
- В 2025 году в лагерях Псковской области отдохнут 12,5 тысячи детей, из них 7 555 – в загородных лагерях, а 5 200 – в дневных пришкольных. По сравнению с предыдущими годами количество выдаваемых путёвок не уменьшилось, но и не увеличилось.
- От жителей региона на путёвки в летние детские лагеря было подано 18 153 заявки: на 1 000 (или 3,6 %) больше, чем в прошлом году. Причины роста спроса – это удорожание отдыха на юге и за границей, а также повышенное доверие к местному отдыху.
- Перечень льготников, которые могут рассчитывать на бесплатный летний отдых или существенные компенсации стоимости путёвки из бюджета, очень широк: это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды, дети из приёмных и опекунских семей, дети участников СВО, дети из многодетных и малоимущих семей, дети самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
- Средняя стоимость путёвки в летний загородный лагерь в Псковской области – 38 тысяч рублей. Но частные или ведомственные лагеря, например лагерь железнодорожников в Опухликах, существенно дороже.
- В реестре на 2025 год в Псковской области зарегистрировано 136 лагерей, из них 13 загородных (11 государственных, один муниципальный, один частный), четыре палаточных, 114 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха. «Включение в реестр – обязательное условие. Только такие лагеря имеют право на приём детей».
- В рамках подготовки к летнему сезону все лагеря прошли комиссионную проверку и получили акты готовности. «Капитального ремонта не было, но проведены текущие работы – кровля, санузлы, душевые». В лагере «Чайка» в Великолукском районе отремонтирован корпус на 80 человек.
- Региональные власти прорабатывают участие в федеральных проектах по возведению быстровозводимых модульных корпусов для летних детских лагерей: по аналогии с модульными отелями.
- Частные предприниматели проявляют интерес к организации частных лагерей, особенно спортивных. Но в случае несоблюдения всех нормативов такой лагерь не будет открыт.
- Время от времени в регионе появляются нелегальные палаточные лагеря: последний раз такой случай был в 2023 году. Но это незаконно, и такой лагерь придётся закрыть: «Для нас приоритет не количество, а качество предоставляемых услуг. Жизнь и здоровье детей – на первом месте».
- В 2025 году в Псковской области запланировано 20 профильных смен в загородных лагерях и столько же – в дневных. Их тематика – спорт, цифровая грамотность, робототехника, патриотическое воспитание, искусство. В этом году все смены организуются с учётом того, что в России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.
- Для работы в летний сезон в детских лагерях Псковской области привлечено 3 500 человек: 1 600 педагогов, 346 вожатых (в основном это студенты ПсковГУ, сельхозакадемии в Великих Луках), 206 медработников, 1 348 сотрудников техперсонала. Работа по их поиску и подбору начинается с января.
- В августе ожидается приезд 100 детей из Белгородской области в лагерь «Звёздный».
- 149 школьников из Псковской области отдохнут по региональной квоте Министерства просвещения РФ: они смогут поехать в знаменитые всероссийские лагеря – «Артек», «Орлёнок», «Смену», «Алые паруса». Такие поездки – награда за успехи. Отбор туда происходит на основе достижений.
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18 июня 2025
Организацию отдыха в летних лагерях Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное